un uomo caduto nel fiume. – salvato dai vigili del fuoco – con pegaso in ospedale

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti 15:43 in Localita’ Ponte a Diana nel comune di Bagni di Lucca, in prossimità del torrente Lima, per soccorrere un uomo caduto nel fiume. L’uomo è stato soccorso da due infermieri del 118 liberi dal servizio e trasportato sul greto del fiume in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

I Vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 hanno immobilizzato l’uomo e trasportato nella zona di atterraggio dell’elicottero Pegaso della Regione Toscana per il successivo trasporto al pronto soccorso.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure prestategli sul posto, l’uomo è stato trasferito dall’elisoccorso a Cisanello con il codice rosso. Il ferito ha infatti riportato un trauma cranico e sospette lesioni alla colonna cervicale.