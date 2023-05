UN TRIS D’ASSI E UNA CARTA VINCENTE NELLA SERATA ‘FIRMATA’ DAL ROTARY PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Un tris d’assi e una carta vincente (le posizioni le assegni ognuno a piacere) alla presentazione del libro “Giro e Versilia Binomio vincente” scritto a otto mani da Massimo Guidi, Roy Lepore, Giovanni Lorenzini e Giampiero Pierucci. organizzata all’hotel Palace dal Rotary Club Viareggio e Versilia, presieduto da Bruno Ulisse Viviani: erano infatti presente il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci (il primo cittadino di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, non presente per altri impegni, ha mandato un messaggio lodando l’iniziativa benefica, impalcatura portante del libro), il dirigente sportivo Giovanni Fontanini e gli ex corridori professionisti, Francesco Chicchi e Paolo Fornaciari.

Una presentazione vivace, arricchita dagli aneddoti di Paolo Fornaciari e Francesco Chicchi, dalla professionalità di Giovanni Fontanini e da una visione comprensoriale dell’effetto-Giro del sindaco Marcello Pierucci. Gli autori hanno ricordato la genesi del libro e le finalità benefiche dell’iniziativa, che è un frutto dell’associazione culturale Orgoglio Bianconero.