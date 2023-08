La pandemia è stata l’occasione per riconoscere un talento e coltivarlo. Da una situazione di difficoltà, infatti, Camilla Luce Confalonieri di 10 anni, seguendo le sue passioni, ha scritto tre racconti brevi durante il lockdown dando sfogo alla sua ampia fantasia illustrandolo ad acquerello. I tre racconti sono stati raccolti in un libro intitolato “Vera fantasia” edito da Albatros alla fine di giugno.

Si tratta di storie fantasiose che coinvolgono il lettore verso un mondo fantastico, in cui fanno da sfondo i temi dell’importanza degli affetti familiari, della qualità dell’uso del tempo, tema sempre più importante in un mondo digitalizzato in cui i passatempi rischiano di essere sempre meno stimolanti, e dell’importanza della scrittura.