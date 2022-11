Un torneo di Burraco per acquistare un’ambulanza a Bagni di Lucca

BAGNI DI LUCCA – Obiettivo, contribuire alla raccolta di fondi per dotare il comitato della Croce Rossa della cittadina termale di una nuova ambulanza, dopo quella acquistata e messa in attività solo nel mese di febbraio scorso e andata completamente distrutta in un incidente stradale avvenuto questa estate sulla Strada del Brennero tra Marlia e Lucca.

Un torneo di Burraco per beneficenza a Bagni di Lucca. Obiettivo, contribuire alla raccolta di fondi per dotare il comitato della Croce Rossa della cittadina termale di una nuova ambulanza, dopo quella acquistata e messa in attività solo nel mese di febbraio scorso e andata completamente distrutta in un incidente stradale avvenuto questa estate sulla Strada del Brennero tra Marlia e Lucca. Una grossa perdita per la CRI di Bagni di Lucca, non ancora rimpiazzata a causa dei tempi lunghissimi delle pratiche assicurative. Il torneo è stato organizzato dall’APS Burraco Bagni di Lucca Terme in stretta collaborazione naturalmente con la CRI di Bagni di Lucca e con il patrocinio del Comune termale e della FITAB.



L’evento si è svolto nella splendida cornice della Sala Rosa del Circolo dei Forestieri ed ha visto una numerosa partecipazione di coppie.



Per quanto riguarda la manifestazione, ricchi i premi messi in palio grazie alla generosità di diverse aziende. La vittoria è andata alla coppia formata da Gabriella Angelini e Silvano Bianchi; secondo posto per Raffaella Pieri e Maria Antonietta Pucci e terza posizione per Maria Luisa Silvestri e Gabriella Gavazzi.



L’intero ricavato del torneo, quasi 600 euro, alla fine è stato devoluto alla Croce Rossa di Bagni di Lucca per sostenere la campagna di solidarietà; campagna che vede ancora in corso una raccolta in crowdfunding. Per avere informazioni e sostenere la Croce Rossa è possibile contattare la CRI di Bagni di Lucca al numero 0583805454

fonte noitv