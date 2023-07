Un tavolo permanente con operatori economici e residenti per una buona movida:

L’obiettivo è comporre tutte le esigenze in campo e favorire la soluzione di singole situazioni critiche che si verificano in città

Una buona movida, che possa mantenere viva la città, generando maggiore sicurezza, e che sia in grado al contempo di tutelare gli interessi legittimi di tutte le parti in causa: quelli delle persone che abitano in città, quelli degli imprenditori, esercenti e commercianti e quelli di coloro che la frequentano nel tempo libero, giovani ma non soltanto.

Con questo obbiettivo si è svolto ieri (26 luglio), a palazzo Orsetti, il primo incontro, preliminare, dell’amministrazione comunale con le associazioni di categoria. Alla riunione erano presenti il sindaco Mario Pardini insieme al capo di gabinetto Beniamino Placido e alla giunta comunale quasi al completo, con gli assessori Paola Granucci, Moreno Bruni, Nicola Buchignani, Giovanni Minniti, Fabio Barsanti e Cristina Consani. In rappresentanza degli operatori sono intervenuti Confcommercio, unitamente alla commissione centro storico e Ristoratori Fipe, e Confesercenti.

Come ha spiegato il sindaco Pardini, l’obbiettivo dell’amministrazione è quello di andare a costituire un tavolo permanente che dovrà mettere insieme le diverse parti coinvolte, quindi Comune, commercianti e residenti, con l’idea di allargarlo successivamente anche a coloro che frequentano la città. Sul modello di esperimenti già effettuati con successo da altre città, come per esempio la vicina Pistoia, dovrà essere questo il luogo in cui comporre le esigenze di tutte le parti e al contempo favorire la risoluzione di singole problematiche legate a situazioni specifiche che in qualche modo possono pregiudicare la vivacità della città e quella movida di buona qualità che rappresenta, come sottolineato da sindaco e assessori, un naturale presidio anche in termini di sicurezza.

La riunione preliminare di ieri sarà quindi seguita, a breve, da un incontro con i residenti per poi essere successivamente allargata a tutte le parti in causa.