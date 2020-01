UN SUGHETTO DI MARE, STASERA CI VUOLE

UN SUGHETTO DI MARE, STASERA CI VUOLE

foto e ricetta di mi mà cucinava così

fatevi dare dal pesciaio cozze, vongole, arselle, gamberi, code di gambero, polpettini piccoli, patelle, e quello di simile che ha di fresco in pescheria.

dite che il pesciaio li scongela e ve li dà per freschi ???

allora recatevi ad un centro del surgelato e prendetene di ottima qualità, fateli scongelare in frigo, poi proseguite così:

prendete un pentolino e con un bicchiere d’acqua e un pesce per qualità e preparatevi un brodetto, tritate una piccola cipolla e uno spicchio d’aglio e mettelo a stufare in una larga pentola, aggiungete crostacei e molluschi, saltate a fuoco vivo, aggiungete un bicchiere di vino, fate evaporare, aggiungete dei pomodorini tagliati a metà, saltate, aggiungete il brodetto, regolate di sale, pepe e peperoncino e prima che ritorni sull’olio servite subito.

VARIANTE: se invece vi piacesse servirlo su dei crostoni di pane allora preparate del brodetto in più e lasciatelo insaporire mantenendo il brodetto per ammorbidire il pane, tostate il pane, mettetelo nei piatti e versate sopra la preparazione

FONTE EZIO LUCCHESI