un successo l’evento sportivo Insieme col Sorriso tenutosi a Lammari

“Insieme col Sorriso” è stato il riuscito evento che si è tenuto presso i laghetti di Isola Bassa “Carlo Chines” e il campo sportivo a Lammari, organizzato dall’associazione Odv (Organizzazione Di Volontariato) Onlus Il sorriso di Stefano. A questa iniziativa socio-solidale hanno preso parte alcuni gruppi tra cui: la squadra El Nino col Sorriso”, la F.A.S.M. (Associazione Famiglie Salute Mentale) Lucca e il Team Lucca Special Olympics L’Allegra Brigata. E’ stata una giornata ricca di sorrisi e tanto divertimento e inclusione attraverso lo sport, caratterizzata dallo svolgimento di numerosi giochi come: la pesca, il tiro al barattolo, il tiro all’orso, il calcetto e il musichiere. Indipendentemente dai punteggi ottenuti e dalle classifiche finali, sono prevalse soprattutto l’allegria, l’euforia e la voglia di divertirsi tutti insieme! Alla fine per chiudere la giornata mantenendo la bella atmosfera di amicizia di sportività e felicità, l’associazione ha offerto una cena a tutti i partecipanti e ai loro familiari. Inoltre l’Odv Il Sorriso di Stefano intende ringraziare pubblicamente tutti i gruppi presenti a partire dai ragazzi presenti, un grazie a loro, perché siete sempre così sorridenti e con tanta voglia di fare. Un enorme grazie va agli operatori per essere sempre disponibili e ancora un grazie anche a tutti i familiari che hanno condiviso questa giornata di allegria insieme. Un ringraziamento speciale va, poi, all’associazione Gli amici di Silvio, un grazie a questi fantastici ragazzi per essersi messi a disposizione e aver prestato il loro prezioso aiuto nello svolgimento dei giochi.

Infine l’Odv Il Sorriso di Stefano intende esprimere riconoscenza agli organizzatori della seconda edizione del Memorial Baggio Day, torneo organizzato in memoria di Simone Dardi, numero 10 del Segromigno Calcio, soprannominato Baggio, scomparso due anni fa, di cui tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza alla loro associazione. L’iniziativa era promossa dall’Associazione Usd Folgore Segromigno con il patrocinio del Comune di Capannori che ha visto la partecipazione al quadrangolare calcistico di: Usd Folgore Segromigno, Camigliano Amatori ‘95, Vecchie Glorie Segromigno (due squadre) e il coinvolgimento dei ragazzi della squadra El Nino col Sorriso.

ALLEGATO VARIE FOTO. Momenti della giornata Insieme col Sorriso a Lammari