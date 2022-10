UN SOGNO REALIZZATO – PIERINI, BERTELLI E L’OLIMPIONICO TICCI TRE ‘PRIME FIRME’ PER IL LIBRO SUI CALCIATORI ARRIVATI IN SERIE A

Al Fanatiko è andata in onda un’altra presentazione-divulgazione del libro “Un sogno realizzAto” dedicato ai calciatori viareggini e versiliesi arrivati in serie A. Nell’occasione, i dirigenti dell’associazione culturale Orgoglio Bianconero hanno effettuato due donazioni all’Organizzazione per il sostegno contro la dislessia (rappresentata dalla presidente Tiziana Bettoni) e alla parrocchia di San Giovanni Bosco (per il gruppo Caritas). Donazioni che sono il frutto della vendita del libro. All’incontro tre grandi firme: oltre al padrone di casa, Alessandro Pierini, anche Marco Bertelli (che ha mancato per un soffio il debutto in serie A con la maglia del Torino) e l’olimpionico di bob a due, Stefano Ticci a testimonianza del grande amore per lo sport. Presente – in rappresentanza del calcio toscano e nazionale – anche il consigliere regionale della Figc, Giorgio Merlini (eccoli nella foto).