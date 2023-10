UN SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER RAGGIUNGERE LUCCA IN OCCASIONE DI ‘LUCCA COMICS & GAMES’

UN SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER RAGGIUNGERE LUCCA IN OCCASIONE DI ‘LUCCA COMICS & GAMES’ NEI GIORNI DI MERCOLEDI’ 1° NOVEMBRE E DOMENICA 5 NOVEMBRE

Nei giorni feriali della manifestazione sarà possibile utilizzare la consueta navetta di linea

L’amministrazione comunale di Capannori in occasione della manifestazione ‘Lucca Comics & Games’ in programma a Lucca dal 1° novembre al 5 novembre ha istituito un servizio di trasporto pubblico gratuito per raggiungere Lucca nei giorni festivi di mercoledì 1° novembre e domenica 5 novembre potenziando la navetta n.6 che fa capolinea in piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio. L’obiettivo è facilitare lo spostamento dei cittadini e delle persone che si trovano sul territorio di Capannori che sono interessati a partecipare alla manifestazione.

Il servizio di navetta, sarà attivo dalle ore 8.56 fino alle ore 20.26 con frequenza ogni mezz’ora e partirà da Piazza Aldo Moro per raggiungere Lucca. Saranno utilizzati bus sdoppiati di 18 metri da 150 posti, al fine di soddisfare l’ampia richiesta, dotati di pedana per l’accesso delle persone con disabilità. Nei prossimi giorni sarà reso noto il tragitto della navetta e gli orari di partenza da Lucca in direzione Capannori.

Nei giorni feriali della manifestazione (giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 novembre) sarà possibile raggiungere Lucca con la consueta navetta n.6 (a pagamento) con frequenza ogni 30 minuti.

“Con questo servizio, che è stato molto apprezzato negli anni in cui è stato effettuato, vogliamo dare la possibilità ai nostri cittadini e a tutti coloro che si trovano sul territorio di Capannori di poter raggiungere Lucca comodamente e in modo gratuito, lasciando la propria auto a casa, ed evitando code e disagi, in occasione di una manifestazione di grande richiamo come ‘Lucca Comics & Games’ – dichiara l’assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro-. Andiamo così a dare un contributo concreto in occasione di una manifestazione di rilievo internazionale che interessa il nostro territorio, nel segno della mobilità sostenibile e incentivando l’uso dei mezzi pubblici, che per l’occasione sarà gratis. La navetta gratuita, di maggiore capienza rispetto a quella ordinaria, sarà in funzione nei giorni festivi dell’evento per tutta la giornata, quando l’affluenza alla manifestazione è sicuramente maggiore.”