Un sabato pomeriggio a tutta corsa con la…StraCastelnuovo

ATLETICA – Si disputa sabato lungo le strade e le viuzze del capoluogo garfagnino la 17esima edizione della corsa ideata e voluta nel lontano 2004 da Graziano Poli, vulcanico presidente del GP Alpi Apuane. All’ombra della maestosa Rocca Ariostesca si cercano i successori nell’albo d’oro di Giacomo Verona e Federica Baldini vincitori nel 2021.

Tutto è pronto a Castelnuovo Garfagnana per la 17esima edizione della StraCastelnuovo patrocinata dalla locale Amministrazione comunale e con il prezioso contributo delle Fondazioni CR Lucca e Banca del Monte. La gara, che si svolgerà in circuito sulla distanza di 5 chilometri per Donne, Veterani e Argento e allungata a 7 per la gara assoluta maschile, è valida per il Trofeo podistico toscano.

Solo due volte non si è disputata e sempre per eventi eccezionali: neve e ghiaccio nel 2012 quando però si correva a ridosso del Natale e nel famigerato 2020 ovviamente causa pandemia. Nel corso della sua ormai quasi ventennale storia la StraCastelnuovo ha visto protagonisti atleti di assoluto livello tecnico. Epiche le sfide delle prime edizioni tra Daniele Meucci e il keniano Philemon Kipkering.

Senza andare troppo indietro nel tempo si può ricordare il trionfo del 2019 di Francesco Guerra, nazionale Promesse sui 5000 e atleta del GP Alpi Apuane. L’edizione 2022 vedrà al via come sempre elementi di ottimo spessore. In campo maschile spiccano e sono da considerare i grandi favoriti: Alessio Terrasi, campione italiano di maratona 2018 e il versiliese Giacomo Verona, campione uscente poichè vinse un anno fa (nella foto), entrambi del Parco Alpi Apuane.

Il ruolo del terzo incomodo pare calzare a pennello al calabrese Francesco Perri del Pisa Road Runners. In campo femminile da seguire Greta Settino (Atletica Empoli) fresca campionessa junior sulla mezza maratona. Sarà lei assieme a Iona Lucaci (Alpi Apuane) e la forte Enrica Bottoni pisana dell’Atletica Livorno a lanciare il guanto di sfida alla genovese Federica Baldini che difenderà il titolo del 2021.

Ma la corsa vivrà anche nel ricordo di tre amici che non ci sono più: al primo classificato andrà infatti il Memorial Giuseppe Bonaldi e alla prime cinque squadre il Memorial Moreno Toni. Ma il ricco week end podistico si concluderà domenica mattina con la seconda edizione della marcia ludico-motoria per Maria Rosa, altra amica che purtroppo ci ha lasciato, e con l’intero ricavato che andrà a favore della ricerca sul cancro.