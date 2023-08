Un “sabato ad arte” per Anat Golandski



La scultrice israeliana Anat Golandski sarà la protagonista del “sabato ad arte” di Pietrasanta. Due, infatti, gli appuntamenti che le saranno dedicati: alle 17,30, in località Africa, verrà presentata alla comunità la sua creazione in marmo “The Storm is Transformed in Joy”, donata dall’artista alla città nel 2017 e, dopo un breve “soggiorno” al Centro Arti Visive, collocata nei giardini di via Bernini ma mai inaugurata ufficialmente. Alle 18,30, in sala delle Grasce, sarà inaugurata la sua mostra “Equilibrio Emotivo”, realizzata in collaborazione con il fotografo israeliano Emmanuel Schen e che sarà accompagnata dalla spettacolare performance dell’artista Federico Barsanti, alias Signora Porzia.

“La scultura in marmo collocata in via Bernini ha un significato particolare, per Pietrasanta – ricorda il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – durante la tempesta di vento del 5 marzo 2015 fu distrutta mentre era nello studio di Anat. Lei la ricostruì e la volle donare alla città, a perenne memoria dell’evento ma anche come segno di speranza per il futuro, di ricomposizione della realtà verso una trasformazione positiva”.

Golandski, giunta a Pietrasanta nel 1984, fino gli anni Novanta ha perfezionato la sua tecnica di lavorazione del marmo e del bronzo in diversi studi artigiani cittadini. Ha partecipato alla progettazione e costruzione di carri per il Carnevale di Viareggio e a diversi simposi internazionali rilevando, nel 2004, il laboratorio Santoli e Rovai, a Pietrasanta, rinominato “Lapis”. La scultrice ha donato anche diverse opere al Museo dei Bozzetti, prendendo parte, inoltre, a molti eventi espositivi organizzati in città.