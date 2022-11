Un ringraziamento agli ospedali e ai professionisti di Castelnuovo e Barga

La signora Liriana Benelli ha inviato all’Azienda USL Toscana nord ovest un ringraziamento per come è stata presa in carico e curata nei mesi precedenti “per due ricoveri avuti personalmente negli ospedali di Castelnuovo di Garfagnana e Barga”.

“Oggi sono qui per ringraziare sentitamente – sono le parole della signora Benelli – tutto il personale di questi due ospedali, con particolare riferimento ai reparti di Medicina generale di entrambi gli stabilimenti ospedalieri.

Più nello specifico il mio grazie va al primario della struttura di Medicina della Valle del Serchio Giancarlo Tintori, al dottor Silverio Vangucci e agli altri professionisti ospedalieri, per le loro capacità professionali e umane, veramente esemplari e competenti per le cure che garantiscono ai pazienti.

Ringrazio inoltre l’infermiera Erdine e le sue colleghe, ma anche le cooperative che gestiscono il personale delle pulizie e delle cucine. Ognuno di questi servizi si è rivelato davvero ottimo.

Che siano tutti di esempio per altri ospedali!”

La signora Benelli ha chiamato direttamente il nostro Ufficio Stampa e ha autorizzato la pubblicazione di questo ringraziamento