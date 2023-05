UN REGALO PER I 130 ANNI: LA CROCE VERDE DI LUCCA INAUGURA 3 NUOVI AUTOMEZZI

UN REGALO PER I 130 ANNI: LA CROCE VERDE DI LUCCA INAUGURA 3 NUOVI AUTOMEZZI E 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DOMENICA 21 MAGGIO, ALLE 10:30, IN PIAZZA NAPOLEONE, PER UNA GRANDE FESTA CON LA CITTÀ.

Quando una Pubblica Assistenza inaugura nuovi automezzi è sempre una festa, per l’intera comunità; farlo in occasione dei 130 anni, è un evento più unico che raro. Necessario dunque evidenziare domenica 21 maggio sul calendario: alle 10:30, in piazza Napoleone, la Croce Verde di Lucca presenterà alla città 3 nuovi veicoli (ambulanza, acquistata grazie al lascito testamentario di Simonetta Simonetti – doblò attrezzato, acquistato con il contributo di un broker assicurativo della città di Lucca – pulmino attrezzato – acquistato con contributo economico del gruppo Fosber) e 1 monitor multiparametrico, che andranno a integrare il parco automezzi e la strumentazione in dotazione alle donne e agli uomini dell’Associazione. Inoltre, con il sostegno della signora Nicla Gemignani, è stato possibile effettuare la riparazione di un’automobile destinata ai Servizi sociali.

La scelta di data e luogo non è stata casuale: era infatti il 21 maggio 1893 quando venne approvato il primo statuto della Croce Verde di Lucca, atto ufficiale con cui nacque il Sodalizio di viale Castracani. E per la location, è presto detto: prima di approdare nell’attuale sede, l’Associazione ha risieduto stabilmente all’interno dell’arborato cerchio, in quella che i Lucchesi chiamerebbero Lucca drento. Un legame inscindibile con la città, sottolineato anche dall’illuminazione notturna della Cavallerizza, in questo mese “colorata” di verde, nonché dall’aiuola situata di fronte a porta Elisa, celebrante proprio il traguardo dei 130 anni di attività.

“In città, con la città, per la città: da qui siamo partiti, e qui era doveroso festeggiare i nostri primi 130 anni – commenta Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca – dal 1893, operiamo su Lucca e su tutto il territorio provinciale con passione e professionalità, grazie all’impegno di quelle persone meravigliose che sono le nostre Volontarie e i nostri Volontari. Una storia che ha attraversato numerose fasi della vita locale e nazionale, ma anche internazionale: si pensi alla crisi in Ucraina, per la quale abbiamo attivato numerosi progetti e che, recentemente, ci ha portato a donare 3 generatori di corrente elettrica all’ospedale di Kharkiv, in collaborazione con Comune di Crispiano (TA), Vita Ucraina e Colors for Peace. La collaborazione con enti, istituzioni e territorio è fondamentale; in tal senso, desidero ringraziare Fosber e l’Amministratore Delegato Marco Bertola, per il contributo concesso per l’acquisto del pulmino attrezzato. Avere strumenti e mezzi all’altezza è fondamentale, per garantire efficienza e professionalità agli utenti.

Dunque, invito la cittadinanza a festeggiare con noi – conclude Borella – e a supportarci nel continuare a scrivere pagine di questa storia, unica ed emozionante”.