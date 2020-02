Un randagio si unisce spontaneamente ad una maratona: dopo la gara, gli atleti lo aiutano a trovare una famiglia

Quando sei un bellissimo American Staffordshire Terrier e il tuo padrone ti ha abbandonato a te stesso, è normale entusiasmarsi per un branco di umani che corrono sudati per diversi chilometri. Max è un cane forte e pieno di energie, che, nonostante abbia subito un forte trauma a causa dell’abbandono, non vede l’ora di interagire con il genere umano, mostrandosi sempre allegro e affettuoso nei confronti di tutti. Un bel giorno, si è imbattuto in una lunghissima maratona di diversi chilometri e ha deciso di tenere il passo di alcuni atleti, tagliando il traguardo finale. Quando alla fine della gara Charles Akers si è reso conto che il cagnolino era un trovatello, ha pensato bene di prendersi cura di lui finché non avesse ritrovato la sua famiglia.