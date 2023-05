UN PULLMAN FINISCE FUORI STRADA SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Massa Carra stanno intervenendo a Pontremoli, loc. Tecchia Rossa, per un incidente stradale che vede coinvolto un pullman finito fuori strada.

20 le persone che erano all’interno, 19 delle quali risultano già fuori dal mezzo, alcuni presi in carico dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Una persona risulta incastrata all’interno del mezzo e le squadre VF stanno lavorando per estricarla.

Sul posto oltre alle squadre di terra VF e del 118, anche due elicotteri VF, uno proveniente da Genova e l’altro da Cecina (LI) e l’elisoccorso Pegaso.

Notizia in aggiornamento