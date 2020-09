UN PROGETTO PILOTA CHE CI PORTERA’ A REALIZZARE UN FILM

E’ in cantiere il 3° cortometraggio diretto del regista Lucchese Emanuel Nencioni

fondatore della Zerocinqueottotre Cineproduzioni a tema criptico così viene

definito il genere della serie web e tv dallo stesso Nencioni e Tony Gamberale co-

sceneggiatore insieme al regista. Infatti la coppia, ogni mese realizzerà un opera

che pubblicheranno sia su youtube che facebook. L’intera serie andrà in onda

anche sull’emittente Massese Teleriviera, partner attiva del progetto. La serie dei

corti in realtà fa parte di un progetto pilota finalizzato alla realizzazione di un film

dello stesso genere in autunno 2021.

Nencioni e Gamberale coniano un neologismo per definire il genere della loro serie

e che entro un anno li porterà a realizzare un film. Infatti i due per evitare di dare

una definizione sostanzialmente uguale alle già decine esistenti, classificano come

genere criptico il taglio delle loro sceneggiature attenendosi a tale scritto anche in

fase di ripresa e montaggio.

La preparazione degli attori è anch’essa una fase importante, perché si tenda a

dare molto più spazio alle narrazioni visive piuttosto che alla comunicazione

verbale.

Di fatto per gran parte della sua esistenza il cinema anni addietro, si serviva solo

delle immagini e solo attraverso di esse (che oggi potrebbe essere definito uno

stile) riusciva a trasmettere sentimenti e situazioni con gesti, mimica e movimenti

che oggi sembrerebbero apparire esagerati.

“Abbiamo un po’ perso la magia di comunicare attraverso il silenzio, la mimica e le

espressioni…” dice Nencioni … “e attraverso il nostro progetto pilota, vogliamo

incoraggiare gli spettatori ad apprezzare uno stile di genere nuovo e non ancora

inflazionato. Per arrivare a questo diventa fondamentale avere le informazioni

basate su feedback diretti di gente comune. Per noi è molto importante sapere che

cosa piace o non piace allo spettatore comune. Vogliamo dare il massimo oggi per

essere pronti domani e cioè quando realizzeremo il nostro primo lungometraggio.

Ci sarà bisogno di alcuni attori di entrambi i sessi. Per cui, chi fosse interessato

può mandare il proprio showrell a zerocinqueottotre@gmail.com”