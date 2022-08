UN PROGETTO PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI PIANO DI MOMMIO E IL CONFERIMENTO DI TESSUTI E ABITI USATI

“Il progetto inoltrato da ATO Toscana Costa ed elaborato dai tecnici di ERSU S.p.A. – dichiara il vicesindaco e assessore alla ricerca fondi Damasco Rosi – prevede l’adeguamento del centro di raccolta di Piano di Mommio mediante la realizzazione di opere che vanno dalla rimozione e sostituzione della recinzione, alla realizzazione del piazzale e della rete di captazione delle acque con il conferimento delle stesse in vasca di accumulo, dalla realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione, alla integrazione della barriera a verde, da un nuovo cancello alla demolizione di manufatti non funzionali al centro, etc. L’altro aspetto della progettazione, dando seguito anche ad una mozione approvata in consiglio comunale, riguarda invece il sistema di raccolta degli abiti usati che verrà organizzato non più attraverso la raccolta stradale, che in passato ha creato anche alcune problematiche, ma attraverso cassoni a tenuta, posizionati all’interno dei centri di raccolta di Massarosa e Piano di Mommio, che possano garantire la conservazione dei materiali tessili ed il loro eventuale recupero. Questa iniziativa, infatti, mediante un possibile coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio, potrà portare al riutilizzo degli abiti usati ancora in buono stato di conservazione attraverso la donazione degli stessi a persone momentaneamente in difficoltà. Da una parte si potrebbe rafforzare la strategia del riuso e dell’altra provare a ridurre le spese di smaltimento”.