Un prof ha dato un pugno a studente che lo ha deriso

AGI – Un professore sferra un pugno a uno studente che lo prende in giro. L’episodio, riporta ‘Il Tirreno’ ripreso anche in un video, è accaduto in una scuola superiore di Pontedera in provincia di Pisa.

Nel video si vede il ragazzo che saltella dietro l’insegnante seduto in cattedra, poi alza la mano e fa il segno della V, e il docente che, con uno scatto improvviso, gli tira un pugno allo stomaco e poi gli chiede con tono di sfida “Allora, cosa fai?”.

La direzione dell’istituto scolastico ha definito l’episodio un “fatto gravissimo” e annuncia di “aver preso tutti i provvedimenti del caso. Un fatto del genere – aggiunge – richiede una procedura approfondita e articolata che la scuola ha sviluppato non appena venuta a conoscenza dell’accaduto. Per il momento non vogliamo dire altro e non ci interessa rendere dichiarazioni pubbliche”.