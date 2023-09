Un primo piatto invitante, profumato

Un primo piatto invitante, profumato gustoso grazie all’abbinamento tra calamari e pesto e dalla preparazione semplicissima.

Ingredienti per 4

• pasta

• 500 g di calamaretti tagliati ad anelli

• 2 spicchi d’aglio

• olio extravergine d’oliva

• ½ bicchiere di vino bianco

• sale

• pepe

• 2 cucchiai di pesto di basilico, meglio se fatto in casa, e diluito con poca acqua di cottura della pasta

Procedimento

Rosolare, in una larga padella, gli spicchi d’aglio interi con l’olio.

Unire i calamaretti, saltarli a fuoco vivace per pochi minuti e sfumarli con il vino.

Scolare la pasta, saltarla nella padella con i calamaretti, aggiungere il pesto diluito e servire.

I SAPORI DEI RICORDI RICETTE TOSCANE