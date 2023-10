Un primo piatto autunnale veloce e saporito? Eccolo, è la pasta condita con zucca e salsiccia o meglio “La patta arancione…”

Un primo piatto autunnale veloce e saporito? Eccolo, è la pasta condita con zucca e salsiccia o meglio “La patta arancione…”, come la chiamava la mia nipotina Elisa quando aveva poco più di un anno.

Ingredienti per 4- 5 persone

• 300 g di zucca privata della scorza e tagliata a piccoli cubetti

• 2 belle salsicce sgranate

• 1 rametto di rosmarino

• 2 spicchi d’aglio sbucciati e tritati finemente

• olio extravergine di oliva

• ½ bicchiere di vino bianco secco

• brodo vegetale

• sale

• pepe

• parmigiano

• pasta

Procedimento

Sbollentare per circa dieci minuti i cubetti di zucca e scolarli.

Mettere in una padella l’olio, l’aglio e farlo dorare a fiamma bassa. Unire la salsiccia, il rosmarino e rosolare a fiamma vivace finché non prende colore.

Bagnare con il vino e farlo sfumare.

Unire la zucca a cubetti, cuocere per qualche minuto poi bagnare con un mestolino di brodo.

Proseguire la cottura a padella coperta fino a quando la zucca sarà ben cotta e regolare di sale.

Scolare la pasta e saltarla nella padella con un po’ d’acqua di cottura, mescolare e servire con una spolverata di parmigiano e un po’ di pepe.

i sapori dei ricordi -ricette toscane