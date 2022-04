Un ponte tutto lucchese, per portare aiuto alle popolazioni dell’Ucraina.

Il Lions Club della Garfagnana ha allestito già tre camion, con gli aiuti umanitari destinati ai profughi ucraini. I primi due sono giunti nelle scorse settimane in Polonia. Il terzo Tir, con quanto raccolto in Valle del Serchio nei giorni scorsi, ha ora raggiunto la Moldava, stipato di alimenti, vestiti, coperte e medicinali. Aiuti messi insieme e raccolti grazie all’impegno di tutto il gruppo del Lions Club Garfagnana con il suo presidente Claudio Civinini, ma anche e soprattutto grazie al la generosità di cittadini, aziende, club, associazioni varie. In soccorso sono venuti altri Club Lions, come quello di Empoli, e tante associazioni, tra le quali, il Vespa Club Barga e la Misericordia di Piazza al Serchio.

In Moldava, a ricevere e garantire la consegna del materiale, il Lions Club Garfagnana ha potuto contare sul valido supporto di un altro lucchese, Rudy Vanni, che in tanti a Fornaci di Barga ricordano, lui ed i suoi genitori, per il negozio di abbigliamento sportivo in via della Repubblica. Rudy, che tra l’altro ha lavorato per tanti anni per la logistica delle cartiere lucchesi, valente storico e già arbitro di Palalvolo, vive da tempo con la moglie in Moldava e ben volentieri ha accettato di fare da tramite per gli aiuti arrivati dalla Valle del Serchio.

C’era dunque lui Rudy Vanni (tra l’altro cugino del nostro Direttore Daniele Vanni) a gestire il percorso e poi all’arrivo del TIR per la consegna del materiale, nei pressi della dogana, al magazzino della Caritas Moldava, con i rappresentanti governativi moldavi che hanno elogiato il loro concittadino di origini italiane per il lavoro prestato in accordo con quelli lucchesi e della Media Valle.

Il materiale verrà in parte trasportato in Ucraina ed in parte distribuito nei punti di raccolta profughi presenti in Moldava, che ha accolto già decine e decine di migliaia di profughi.