Un piano triennale da 20 milioni di euro per cambiare il volto di Altopascio

ALTOPASCIO – Un piano triennale delle opere pubbliche da 20 milioni di euro per cambiare il volto di Altopascio, centro e frazioni, e per migliorare la vivibilità del territorio. Questo l’obiettivo della giunta D’Ambrosio con l’adozione del piano 2022-2024, che prossimamente approderà in consiglio comunale insieme al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione.

Tra gli interventi previsti ci sono la nuova scuola media di Badia Pozzeveri (oltre 2 milioni di euro, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime deve essere variato l’importo previsto inizialmente), il palazzetto dello sport (4 milioni e 700mila euro) e la nuova scuola media in via Francesco D’Assisi (6 milioni di euro).

In programma anche il nuovo asilo nido di Altopascio (3 milioni di euro) e la rigenerazione urbana della casa confiscata alla ‘ndrangheta di via Puccini a Spianate (2 milioni di euro), che diventerà un polo aggregativo per la frazione, soprattutto per i giovani, e una realtà dedicata all’housing sociale.

Previsti inoltre vari interventi per la messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici pubblici.

In ottica ambientale, invece, il Comune ha inserito cifre consistenti per quanto riguarda l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, tra i quali rientra anche il Municipio: un’azione che l’amministrazione porterà avanti anche grazie ai bandi del Piano nazionale ripresa e resilienza e ai fondi previsti a questo scopo nella Finanziaria.

