“Un personaggio inquietante” così i vicini descrivono l’assassino

Viareggio – La villetta dove risiedeva Gianluca Seung a Torre del Lago si trova in una strada dove ci sono soprattutto seconde case, ma chi lo incontrava lo ha descritto come un personaggio inquietante

E’ in questa villetta di via San Giuseppe a Torre del Lago che Gianluca Paul Seung si è barricato una volta capito che gli uomini della squadra mobile di Pisa erano sulle sue tracce. L’abitazione in cui risiedeva ed in cui era stato condannato agli arresti domiciliari diverse volte ma dalla quale evadeva puntualmente

L’ irruzione è avvenuta nella mezzanotte di sabato e il 35 enne ha opposto una strenua resistenza, spruzzando addosso agli agenti dello spray antiaggressione al peperoncino. A testimoniare la pericolosità dell’uomo, il ritrovamento di una balestra con i relativi dardi nascosta sotto al letto.

Ma che fosse un personaggio borderline ed inquietante lo evidenziano anche le tante testimonianze di chi abita nella via, fatta soprattutto di seconde case e che lo vedeva trafficare nel piccolo giardino adiacente all’abitazione.

fonte noitv