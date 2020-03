Un pensiero anche a tutti i papà che non sono più, ma che portiamo per sempre nel nostro cuore.

“Lasciatemi qui

fra i miei campi

che ho vangato, arato e seminato

per tutta la vita,

nella mia casa, piena di crepe

e di fessure, dove anche gli stracci

profumano di buono.

Qui tra le mie mura e la mia gente,

anche un povero contadino come me

con la faccia arrostita dal sole,

si sente un Re.

E quando verrà la mia ora,

portatemi in fondo al campo

sotto una manciata di terra

che mi farà da coperta e cuscino;

potrò sentire ancora

l’odore della stalla, il profumo del fieno

il canto del gallo al mattino

ed i cricri dei grilli la sera

e mi troverò bene

come un nocciolo in una ciliegia.”