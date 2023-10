UN PARCO BIO-TECNOLOGICO AL POLO FIERE PRIMI ‘FRUTTI’ DI PIANETA TERRA FESTIVAL

Stefano Mancuso collabora all’ideazione del progetto

Lucca, 12 ottobre 2023 – Non solo divulgazione. Pianeta Terra Festival ha ‘seminato’ in questi due anni tanta consapevolezza, ma ecco che, a pochi giorni dalla conclusione della seconda edizione, si vedono anche i primi ‘frutti’ di un approccio concreto ai temi della sostenibilità.

Nei giorni del Festival, infatti, il Direttore Scientifico del Festival, Stefano Mancuso, ha fatto visita al Polo Tecnologico Lucchese insieme al Sindaco di Lucca, Mario Pardini, a Marco Magnani, Presidente di Lucca Innovazione e Tecnologia, società partecipata dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest che gestisce il Polo Tecnologico, e a Massimo Marsili in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’incontro ha permesso di avviare la valutazione e l’ideazione di un progetto di parco bio-climatico sull’area a verde del Polo stesso con il sostegno della Camera di Commercio e la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Sostenibilità e Innovazione sono quindi gli obiettivi sia della Fondazione che, come afferma il Presidente Marcello Bertocchini, “sostiene Pianeta Terra Festival in un’ottica di coinvolgimento del territorio nella grande sfida della sostenibilità”, come anche della Camera di Commercio, che come ha dichiarato il Presidente Valter Tamburini “rafforza in questo modo il modello di innovazione già avviato con la costruzione dei due edifici che compongono il Polo, progettati secondo i principi di edilizia sostenibile”. “Unire la sostenibilità ambientale all’innovazione è la migliore scelta per la costruzione di un futuro” ha invece commentato il Sindaco “va in questo senso la proposta del parco bio-climatico e l’autorevolezza dei soggetti che sostengono il progetto è una conferma di come si stia procedendo nella direzione giusta, quella delle buone pratiche”.

A conclusione dell’incontro, il Presidente di Lucca In-Tec, Marco Magnani si è dichiarato “soddisfatto dell’incontro che ha permesso di affrontare il tema del parco bio-climatico e del successivo utilizzo del terzo immobile ex-Bertolli. Incontreremo anche PNAT, spin-off dell’Università di Firenze che ci supporterà nella sperimentazione dei principi cui si ispira il Festival Pianeta Terra”.