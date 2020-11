un palacongressi da 1500 posti nell’ex area della Cooperativa Pietrasanta

PIETRASANTA – Delineato il futuro dei circa 6 mila mq. dell’area ex cooperativa Pietrasanta che si trova a monte della linea ferroviaria, vicino al parcheggio della Pesa all’ingresso della Piccola Atene.

L’importanza strategica di un’area così estesa, oggi abbandonata e prossima al centro abitato di Pietrasanta è tale che l’amministrazione ha già affidato l’incarico a uno studio specializzato per un progetto di fattibilità.

Il Comune intenderebbe realizzare in quel luogo a Pietrasanta un palacongressi da 1500 posti e maggiori posti auto. A renderlo noto è l’Amministrazione Comunale per bocca del sindaco Giovannetti.

https://youtu.be/OofmAwrbMbg