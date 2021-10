un nuovo mezzo per il trasporto degli anziani e dei disabili, consegnato all’Auser il nuovo Fiat Doblò

un nuovo mezzo per il trasporto degli anziani e dei disabili, consegnato all’Auser il nuovo Fiat Doblò

Un nuovo mezzo attrezzato per i servizi di prossimità dedicato agli anziani e disabili del Comune di Pietrasanta. E’ stato inaugurato venerdì 1 ottobre al Centro Osterietta il nuovo Fiat Doblò destinato a potenziare il parco mezzi dell’Auser Pietrasanta che si occupa, per conto dell’amministrazione comunale tramite convenzione, di garantire il fondamentale servizio di accompagnammo degli anziani soli e non autonomi dal dottore, al supermercato, a far visita ai cari al cimitero ed altre necessità. A tagliare il nastro sono stati il Presidente dell’Auser Manuela Maria Bini insieme all’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci, all’assessore al sociale, Tatiana Gliori ed il vice presidente del consiglio comunale, Antonio Tognini. Presente il Presidente della Consulta del Volontariato, Andrea Galeotti ed il Capo di Gabinetto del Sindaco, Adamo Bernardi.

Il nuovo mezzo è stato messo a disposizione dell’Auser, che nel solo Comune di Pietrasanta conta 400 soci, dalla Società Mobilità Garantita grazie all’adesione delle attività commerciali che in cambio di visibilità sulla carrozzeria hanno riconosciuto un contributo. Il mezzo sarà in dotazione all’Auser in comodato d’uso gratuito per 4 anni (rinnovabile per ulteriori 4 anni), con copertura totale di tutte le spese inerenti, assicurazione obbligatoria, assicurazione autista, assicurazione Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme, carro attrezzi per recupero veicolo. “L’Auser della nostra città è un fiore all’occhiello del nostro associazionismo ed un punto di riferimento per i nostri anziani. – ha spiegato Cosci – Il lavoro che svolgono, per conto del comune, è fondamentale e va incontro a precisi bisogni. Nella nostra città gli anziani non sono mai soli”.

Solo nei primi sei mesi del 2021 sono già un centinaio gli anziani che hanno richiesto l’accompagnamento per oltre 200 servizi complessivi. “Le inchieste sono tante. Tutto quello che si può fare per i nostri anziani lo facciamo. – ha raccontato la presidente Bini – Questo nuovo mezzo sarà molto utile per migliorare il servizio perché moderno ed attrezzato per il trasporto disabili. Ringrazio gli sponsor, la ditta Società Mobilità Garantita che ci ha fornito il mezzo e l’amministrazione comunale per esserci sempre vicina”.

Sono due le tipologie di servizi di cui gli anziani del Comune di Pietrasanta possono usufruire: i servizi per accompagnamento a presidi sanitari come studi medici, laboratori analisi, sedute fisioterapiche, centri vaccinali), che viene erogato su prenotazione ed il servizio di prossimità, concerne invece l’accompagnamento presso istituti di pubblica utilità come patronati, cimitero, supermercati che viene compiuto dall’Associazione Auser di Pietrasanta (info 0584.283198). Per prenotare il servizio basta contattare il numero 0584.795275.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale Facebook @comunedi.pietrasanta