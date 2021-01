Un nuovo manto d’asfalto per una via Romana finalmente senza buche

CAPANNORI – Sono serviti mesi e mesi ma alla fine la via Romana a Capannori è stata riasfaltata. Un intervento molto atteso dagli abitanti del capoluogo che riguarda la nuova sede stradale della principale via di accesso al centro del paese.

Dopo la realizzazione della pista ciclabile e della nuova illuminazione, ormai oltre un anno fa, la carreggiata era rimasta in condizioni pressoche’ disastrate in attesa della fine della posa in opera dell’acquedotto dalla rotonda di Antraccoli fino alla sede della Misericordia. Dopo una prima asfaltatura al grezzo durante le feste, la via Romana Ovest era stata di nuovo scarificata. Oggi la posa del nuovo manto di asfalto e nei prossimi giorni verra’ completata la segnaletica orizzontale.

fontenoitv