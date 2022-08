Un nuovo libro dedicato alle colonne sonore dei “critofilm” di Carlo Ludovico Ragghianti sarà presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Un nuovo libro dedicato alle colonne sonore dei “critofilm” di Carlo Ludovico Ragghianti sarà presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Giovedì 1° settembre alle ore 10:30, nell’àmbito della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, sarà presentato, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, il libro che raccoglie gli atti del convegno “La musica nei critofilm di Ragghianti”, che si svolse nel novembre del 2019 alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia e alla Fondazione Ragghianti di Lucca, preparato congiuntamente dalle due istituzioni.

L’evento, organizzato dalla Regione Veneto e da Veneto Film Commission, vedrà la partecipazione dei curatori del volume: Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, e Roberto Calabretto, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Levi.

Il libro è pubblicato in coedizione dalla Fondazione Levi e dalla Fondazione Ragghianti, e raccoglie i risultati delle due giornate di studi del 2019: sono esplorati per la prima volta aspetti finora del tutto ignorati nel quadro della musica per film e documentari, ed è posta attenzione sul primario interesse della presenza della colonna sonora nei critofilm di Ragghianti. Tale priorità gli valse la collaborazione di importanti compositori all’allestimento delle musiche di queste pellicole, il che rende la filmografia di Ragghianti un caso di studio di particolare interesse.

Proprio alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel 1949, fu premiato nella sezione “film culturali” il critofilm “Lorenzo il Magnifico”, presentato in occasione delle celebrazioni del quinto centenario della nascita di Lorenzo de’ Medici. Inoltre Ragghianti fu membro della giuria alla 16ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nel 1955. Come commenta il direttore Bolpagni, quello nei prestigiosi spazi dell’Excelsior al Lido di Venezia è perciò una sorta di “ritorno” di Ragghianti al festival veneziano.

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Complesso monumentale di San Micheletto

Via San Micheletto 3, Lucca

info@fondazioneragghianti.it – tel. 0583 467205