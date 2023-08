Un nuovo defibrillatore per Piazzano: venerdì 25 agosto inaugurazione

Un nuovo defibrillatore per Piazzano: venerdì 25 agosto inaugurazione e corso gratuito per l’utilizzo aperto a tutta la popolazione

Venerdì 25 agosto alle ore 18.30 sarà installato sul Piazzale della chiesa di Piazzano un DAE (defibrillatore automatico esterno), atto a garantire la sicurezza della cittadinanza 24 ore su 24. L’amministrazione comunale, nelle figure degli assessori Cristina Consani e Fabio Barsanti, ha infatti prontamente accolto le istanze degli abitanti della frazione, che evidenziavano l’assenza di tale strumento di sicurezza.

Grazie all’intervento e alla donazione di Alleanza Assicurazioni Lucca, che con l’intermediazione dell’amministrazione si è assunta l’impegno dell’installazione del macchinario, il prossimo venerdì Piazzano avrà finalmente il suo DAE.

Un gesto significativo, reso possibile dal supporto concreto di Alleanza, nelle persone di Christian Corti e Manuel Venturi, e dalla collaborazione con l’Associazione Cecchini Cuore Onlus, che provvederà alla configurazione e si occuperà della formazione dei cittadini e della manutenzione secondo i vari adempimenti e aggiornamenti di legge.

In seguito all’inaugurazione del dispositivo, è previsto per le ore 21 il corso BLS-D, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, per il primo soccorso e la defibrillazione. I rappresentanti dell’Associazione Cecchini Onlus spiegheranno nel dettaglio come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire un massaggio cardiopolmonare, utilizzare il DAE e disostruire le vie respiratorie.

L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente Alleanza Assicurazioni Lucca per il fondamentale sostegno in questa lodevole iniziativa, l’Associazione Cecchini Onlus per la grande disponibilità ancora una volta dimostrata e invita tutti i cittadini a partecipare all’appuntamento.