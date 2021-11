Un Natale di eventi nel comune di Barga

BARGA – Tra i primi eventi speciali in programma, il 4 dicembre, domenica, a Fornaci, sotto il nome di “Christmas Village” partirà un ricco pacchetto di eventi ed animazioni che faranno anche da cornice al ritorno della pista di pattinaggio su ghiaccio,

Un Natale per forza di cose condizionato ancora dall’emergenza sanitaria, ma anche un Natale in cui finalmente si potrà godere l’atmosfera natalizia con più serenità grazie al ritorno di tante iniziative. Così la prima cittadina di Barga Caterina Campani che sabato mattina ha presentato tutti gli eventi delle prossime festività nel comune di Barga.

Tra i primi eventi speciali in programma, il 4 dicembre, domenica, a Fornaci, sotto il nome di “Christmas Village” partirà un ricco pacchetto di eventi ed animazioni che faranno anche da cornice al ritorno della pista di pattinaggio su ghiaccio, in quella domenica anche via della Repubblica sarà chiusa al traffico, ma ogni fine settimana Fornaci regalerà tante iniziative ai suoi visitatori.

Il 7 e 8 dicembre tanti eventi si terranno anche a Barga con il ritorno del tradizionale “Doppio dell’Immacolata” , ma anche di Barga Cioccolato nel centro storico ; l’inaugurazione nel pomeriggio del 7 dicembre in Piazza del Teatro del percorso dedicato al progetto intercomunale della “Valle dei Presepi”. Anche a Barga ogni fine settimana sarà denso di iniziative e tra gli eventi della tradizione an che il ritorno il 23 dicembre del Presepe Vivente se pur in versione limitata, ma comunque aperto al pubblico.

Dopo il Natale tutti i riflettori saranno puntati sulla ricorrenza e la tradizione della Befana con tanti eventi il 5 e 6 gennaio 2022. Tra le novità il 5 gennaio dalle 17, il concorso dedicato alla befana Il biscotto) casalinga più buona.. La sera tornerà in piazza Angelio la II rassegna delle Befane. Il 6 gennaio infine da non mancare l’ultimo saluto con la Befana che riceverà tutti, grandi e piccini, presso la sua casina di Pegnana a cominciare dalle 14.

fonte noitv