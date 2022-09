un morto e tre feriti per incidente stradale a valdottavo

Chiamata delle 11.40 per scontro tra furgoncino (porter) con due operai che si occupavano della viabilità e auto (sembra un SUV) –

mentre un camion che sembrava inizialmente coinvolto sembra abbia frenato in tempo – sulla via Lodovica nella zona di Valdottavo-Borgo a Mozzano. Purtroppo 1 deceduto di 56 anni (non sappiamo di più): uno dei due operai a bordo del furgoncino; poi, 3 feriti (non sappiamo niente su generalità o età): uno portato in codice rosso per politrauma con Pegaso a Cisanello, un altro condotto in codice rosso per dinamica all’ospedale San Luca di Lucca, infine una donna ferita in modo più lieve (codice giallo) portata anche lei al San Luca. Intervenuti, oltre a elisoccorso: Ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano, ambulanza medicalizzata di Pian di Gioviano, ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani

notizia in aggiornamento