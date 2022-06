Un morto e due ragazzine ferite nello schianto contro un albero

Un tragico incidente, poco prima della mezzanotte, che non avrebbe visto altri mezzi coinvolti. A perdere la vita il conducente, che aveva 19 anni

SIGNA — Un 19enne è morto e due minorenni, di 14 e 15 anni, sono ricoverate in gravi condizioni. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri, poco prima della mezzanotte, in via Cattani Cavalcanti.

Tutti e tre di Signa, viaggiavano su una Mercedes Classe A condotta dal giovane, che avrebbe compiuto 20 anni fra pochi giorni. Per cause da accertare, l’auto si è schiantata contro un albero. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno tentato per circa un’ora di salvare la vita al 19enne, finché non hanno dovuto constatare il decesso.

Le due ragazzine, estratte dalle lamiere contorte grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono state trasferite in codice rosso all’ospedale di Careggi.

Dai primi rilievi, svolti dai carabinieri di Signa, non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

