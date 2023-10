Un montascale cingolato per il pubblico di Lucca Comics & Games

Lo mette a disposizione la Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Luccasenzabarriere e in collaborazione con l’Ortopedia Michelotti

Durante il festival l’ausilio farà base al Palazzetto dello Sport e al termine della manifestazione sarà a disposizione di tutte le manifestazioni

Un montascale cingolato dove e quando serve. L’ausilio, acquistato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere e l’Ortopedia Michelotti, è stato presentato ieri (venerdì 27 ottobre 2023) alla stampa, in occasione dell’inaugurazione delle mostre del festival Lucca Comics&Games che si tengono al Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 7), tra le quali è possibile ammirare le opere tolkeniane di proprietà della Fondazione, all’interno della mostra “Other Minds and Hands: JRRT50. Nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto” che festeggiare i 25 anni di Area performance.

L’ausilio consente di poter entrare, con qualsiasi tipologia di carrozzine a spinta, in tutte le location dove sono presenti scalinate o scalini all’ingresso interno ed esterno. Sarà collocato al Palazzetto dello Sport durante i giorni del festival Lucca Comics&Games.

Per la manifestazione, saranno inoltre installate pedane mobili per garantire l’accesso alla Chiesa San Cristoforo e a Palazzo Arnolfini.

Inoltre, grazie alla presenza dei volontari dell’associazione e di circa 70 studenti dell’Istituto Sandro Pertini e dell’ITC Carrara e dell’IIS Nottolini Carrara Busdraghi, sarà garantita l’accessibilità a tutte le location sopra citate e anche alla chiesa di San Francesco.

“È per noi una importante tradizione che si rinnova – sono le parole del presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini – ospitare alcuni degli eventi espositivi di uno dei festival al mondo più amati dai giovani, oltre che intergenerazionale. Nel solco delle attività che realizziamo per l’accessibilità in città e nel nostro palazzo, come il fasciatoio e il punto allattamento al Palazzo delle Esposizioni e, più indietro, il loges nelle principali piazze del centro storico, oggi abbiamo voluto acquistare questo strumento. Quale occasione migliore del Festival dei fumetti e dei giochi, per inaugurarlo?”. Nell’occasione, il presidente insieme al Direttore Generale di Lucca Comics&Games, Emanuele Vietina, hanno ringraziato Elizabeth Franchini per il lavoro svolto per la realizzazione di questo ausilio e per il ruolo di sostegno all’asta delle opere di dell’Area Performance di Lucca Games, in favore di iniziative di solidarietà, che la Fondazione ha sempre dato, grazie alla sua attenta presenza.

Al termine della manifestazione, il montascale sarà messo a disposizione della città e di chi organizza eventi, che potrà utilizzarlo in autonomia o contattando l’associazione Luccasenzabarriere.

Il montascale è segnalato anche dalla App Senzabarriere (Senzabarriere.app), strumento utile per conoscere in anticipo se la location da visitare sia accessibile o dove trovare fasciatoio e punto allattamento. Realizzata dall’associazione Luccasenzabarriere per Android e iOS, mappa attività commerciali, negozi, palazzi, musei, chiese, ristoranti e pub della provincia di Lucca. Info su luccasenzabarriere.org/lucca-comics-games .

