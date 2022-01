UN MILIONE E MEZZO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI PIANO DI CONCA

Il progetto finanziato per Massarosa riguarda il secondo lotto di un più ampio intervento predisposto nel 2018 per Piano di Conca con lavori già eseguiti per € 685 .000,000 (struttura esterna, infissi, ingresso). Contestualmente a giugno 2018 era stato avviato l’iter per ottenere le risorse necessarie al secondo lotto per il definitivo adeguamento sismico, risorse che adesso sono disponibili e permetteranno nei prossimi mesi l’avvio delle procedure per l’apertura del cantiere.