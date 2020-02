Un milione di euro per la strada che porta alla Grotta del Vento

E’ questo l’importo finanziato grazie ad un bando del Ministero degli Interni e mirato a dare sicurezza alla zona e circa 60mila visitatori che ogni anno salgono su, fino alla meravigliosa Grotta del Vento. I dettagli del progetto sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta sabato mattina proprio presso la grotta del vento alla presenza dell’Onorevole Riccardo Zucconi che aveva segnalato il bando al sindaco Giannini. Soddisfazione anche da parte di Vittorio Verole, lo storico fondatore della Grotta del Vento. I lavori prenderanno il via entro il prossimo mese di agosto in modo da non creare danno all’attività turistica della Grotta e dovranno poi essere conclusi entro la primavera del 2021.