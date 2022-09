un mezzo pesante è rimasto bloccato in prossimità di un tornante. sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comandi di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti alle ore 10:55 sulla SP 14 Via Traversa di Monti nel comune di Montalcino, per un ingombro stradale dove un mezzo pesante è rimasto bloccato in prossimità di un tornante. I Vigili del fuoco con il supporto

dell’autogru giunta dalla sede centrale di Siena, hanno rimosso il mezzo e liberato la viabilità.