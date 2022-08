un mezzo meccanico su rotaia della manutenzione di RFI che si è ribaltato su un lato uscendo dai binari – sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Siena, sono intervenuti alle ore 11:00 nel comune di Rapolano Terme in Via Provinciale Nord, in corrispondenza di un attraversamento ferroviario, per un inconveniente tecnico, che ha visto coinvolto un mezzo meccanico su rotaia della manutenzione di RFI che si è ribaltato su un lato uscendo dai binari, dove all’interno della torretta di conduzione sono rimaste incastrate due addetti. La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza il mezzo meccanico con l’autogru, ed ha estratto dalla cabina due persone affidate alle cure dei sanitari del 118.