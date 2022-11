UN «MERCOLEDI’ BIO» DI DEGUSTAZIONE IL 30 NOVEMBRE IN PIAZZA SAN FRANCESCO

Un pomeriggio di degustazione accompagnata dalle spiegazioni degli esperti: ecco cosa c’è in programma il 30 novembre in piazza San Francesco, al mercato contadino ‘MercoledìBio’, della Cia Toscana Nord.

Fa, infatti, tappa a Lucca l’iniziativa della Cia-Agricoltori Italiani e della Regione, ‘Degustando la Toscana’, nata proprio con l’obiettivo di far conoscere i prodotti di eccellenza dei diversi territori della Regione, grazie ai mercati e alle strutture già presenti sul territorio e accompagnando così le persone verso una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di saper scegliere i prodotti migliori.

Proprio per questo, mercoledì, a partire dalle 14:30 fino alle 18:30, gli esperti della Cia Toscana Nord accompagneranno chi lo vorrà in percorsi di degustazione dei prodotti presenti al mercato, per la valorizzazione gastronomica di questi, affinché non vengano acquistati solo perché ‘buoni’, ma anche per le qualità nutrizionali che hanno e che vanno a vantaggio della salute.

Prosegue, quindi, attraverso iniziative volte a coinvolgere tutti, soprattutto i consumatori, l’impegno della Cia nella valorizzazione dei prodotti di filiera corta nel mercato agroalimentare e di promozione di un consumo consapevole e che valorizzi la stagionalità dei prodotti.