un malore improvviso mentre era in bicicletta – in codice rosso in ospedale

Ha accusato un malore improvviso mentre era in bicicletta nella zona della Partaccia, [ Marina di Massa] si è accasciato sull’asfalto. L’uomo, un 57enne di origini filippine è stato portato in codice rosso all’ospedale Apuane. Sul posto sono subito giunti i mezzi del 118 che hanno portato il ciclista al pronto soccorso.