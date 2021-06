Un libro e tante celebrazioni per ricordare l’alluvione del 1996

FABBRICHE DI VERGEMOLI – A 25 anni dall’alluvione che distrusse Cardoso di Stazzema e Fornovolasco, allora comune di Vergemoli, tante sono state le iniziative per ricordare quei momenti tristi della storia della nostra provincia.

Come sappiamo Cardoso pagò anche un prezzo molto alto, 12 infatti furono le vittime di Cardoso, oltra a una di Pietrasanta e una vittima anche nel versante garfagnino a Fornovolasco. E proprio a Fornovolasco sabato 19 Giugno si è ricordato quel triste evento con la presentazione del libro fotografico realizzato dal Fotografo Tommaso Teora che con i suoi scatti ha immortalato quella terribile distruzione ma anche la ricostruzione.

La ricostruzione segnò per tutta l’Italia un nuovo metodo operativo che ancora oggi viene adottato in caso di calamità, alla presentazione del libro organizzata dall’amministrazione comunale di Fabbriche di Vergemoli erano presenti molte istituzioni e il tutto si è svolto in pieno rispetto delel normative. Domenica 20 giugno l’iniziativa di presentazione del libro si è ripetuta a Cardoso , oltre all’autore Tommaso Teora sono intervenuti anche gli Ex sindaci di Stazzema Michele Silicani e Giampiero Lorenzoni che era sindaco al momento della tragedia.

FONTE NOITV