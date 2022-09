Rapporto Coop 2022

È il quadro allarmante che emerge dal

sui consumi e gli stili di vita degli italiani, presentato a Milano. I cittadini hanno già iniziato una ‘austerity’ sia per le grandi spese, come quelle per auto, elettrodomestici o una nuova casa, sia per i consumi quotidiani. Il 68% degli intervistati ha già avviato la propria ‘

spending review

‘, mentre il 17% dichiara l’intenzione di farlo con l’arrivo dell’autunno.