SABATO 11 NOVEMBRE UN’ INIZIATIVA DEDICATA ALLA PREVENZIONE DEL PERICOLO E ALLA DIFESA FEMMINILE

In programma una lezione pratica di tecniche di Ju Jitsu e un convegno

Una iniziativa dedicata alla prevenzione del pericolo e alla difesa femminile e degli operatori di pubblica assistenza è in programma sabato 11 novembre nella sala consiliare di Capannori a partire dalle ore 15.00. L’incontro, promosso dalla Commissione Pari Opportunità e dall’Ufficio Sport del Comune di Capannori, in collaborazione con il Gruppo Ju Jitzu Education Italia vedrà una prima parte pratica ed una seconda parte teorica. Dalle 15 alle 16.00 si terrà una lezione pratica di Ju Jitsu self defence femminile e per gli operatori e le operatrici dei centri di volontariato a cura dei Maestri Luca Angeli e Mattia Buldo.

Alle 16.30 prenderà il via un convegno incentrato sulle tecniche di prevenzione del pericolo, il riconoscimento dell’aggressore, il blocco della paura, la psicologia del branco e i limiti legali dell’autodifesa.

L’incontro si aprirà con gli interventi dell’assessora alle parti opportunità Serena Frediani e dell’assessora allo sport Lucia Micheli.

“Con questa iniziativa intendiamo offrire a tutte le donne che possono trovarsi ad affrontare situazioni reali di pericolo e a subire aggressioni strumenti pratici e teorici per la loro difesa personale – spiegano le assessore Frediani e Micheli-. Oltre ad un sessione pratica di autodifesa, attraverso gli interventi di qualificati relatori saranno affrontati anche temi legati alla prevenzione del pericolo e alle aggressioni sotto vari aspetti, da quello psicologico a quello legale. L’evento è rivolto anche ad operatrici ed operatori dei centri di volontariato che per l’attività che svolgono possono essere esposti al pericolo di aggressione”.

All’incontro interverranno Luca Angeli, Maestro VII Ju Jitsu che parlerà delle tecniche di prevenzione del pericolo, Mattia Buldo, responsabile dei corsi di formazione delle forze di Polizia della Regione Toscana, che porterà un contributo sul tema ‘Criminalità oggi’, Elena Toschi, psicologa, che interverrà sul tema “Psicologia del branco e analisi della reazione chimica/emotiva alla paura’. Successivamente prenderanno la parola Lorenzo Toschi, riabilitatore psichiatrico con un intervento sul tema “Analisi dell’aggressore e tecniche di de escalation’ e Giovanni Mastria, avvocato, che illustrerà i ‘Limiti legali dell’autodifesa’.

L’iniziativa vede la collaborazione di: Centro Antiviolenza Luna di Lucca, Centro Donna Lucca, Associazione La Città delle Donne Lucca, Centro Nazionale Sportivo Libertas, Centro Sportivo Educativo Nazionale Csen, Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione ‘Gino Dovichi’ Lucca.