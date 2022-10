UN INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO.

UN INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO. E’ IN PROGRAMMA GIOVEDì 27 OTTOBRE NELLA SALA CONSILIARE

Interverrà il dottor Aroldo Marconi, responsabile dell’Unità Operativa Dipartimento Chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella dell’ospedale ‘San Luca’

Comune di Capannori e Commissione Pari Opportunità insieme all’Unità di Senologia dell’Ospedale San Luca di Lucca promuovono un incontro sulla prevenzione del carcinoma mammario che si terrà giovedì 27 ottobre, alle ore 21.00, nella sala del consiglio comunale. All’iniziativa interverrà il dottor Aroldo Marconi, responsabile dell’Unità Operativa Dipartimento Chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella dell’ospedale di Lucca insieme ad altri medici dell’equipe.

Nel corso dell’incontro si parlerà dell’importanza di fare una diagnosi precoce di questo tipo di tumore, che è uno dei più diffusi, a partire dall’autopalpazione fino ai vari accertamenti diagnostici. Durante la serata, alla quale interverranno l’assessore ai diritti Serena Frediani e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alice Pani, non ci sarà posto solo per la divulgazione di preziose informazioni, ma anche per le domande del pubblico che potrà porre quesiti sulla prevenzione e chiarire eventuali dubbi.

“Obiettivo di questa iniziativa che abbiamo già realizzato anche negli scorsi anni è quello di proseguire nell’opera di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, una patologia che purtroppo colpisce molte donne – affermano l’assessore ai diritti Serena Frediani e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alice Pani-. Durante la serata, grazie alla partecipazione di relatori altamente qualificati e di grande esperienza, sarà possibile ricevere informazioni sui percorsi di prevenzione di questa patologia esistenti all’interno del sistema sanitario pubblico e su come usufruirne nel modo migliore”.

Hanno collaborato alla realizzazione dell’incontro le associazioni ‘Silvana Sciortino’, ‘La Città delle Donne’, ‘Don Franco Baroni’, ‘Donne in pista’, Avis nazionale e il coordinamento donne Spi- Cgil Provincia di Lucca.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo artemisia@comune.capannori.lu. it. L’incontro può essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Comune @Capannori.