CAPANNORI – VENERDI’ 18 FEBBRAIO UN INCONTRO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ‘GATTI SOSTENIBILI’

Alle ore 18.00 nella sala del consiglio comunale in piazza Aldo Moro

Venerdì 18 febbraio, alle ore 18.00, nella sala consiliare del Comune in piazza Aldo Moro si terrà la presentazione pubblica del progetto ‘Gatti sostenibili – Impronte ecologiche leggere” promosso dal Comune di Capannori e da Ascit in collaborazione con Achab Group. Il progetto è rivolto ai proprietari di gatti e mira a promuovere l’uso di lettiere vegetali al posto di quelle minerali, visto che l’impatto ambientale prodotto da quest’ultime è piuttosto forte. Interverranno all’incontro l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro , il presidente di Ascit, Alessio Ciacci, il coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Rossano Ercolini e Paolo Silingardi di Achab Group.

Il progetto, nella fase iniziale, prevede una campagna di sensibilizzazione e di supporto al cittadino realizzata per Ascit da Achab Group e promossa dal Comune sull’uso e la scelta di prodotti più sostenibili per animali, come le lettiere vegetali, compostabili e biodegradabili, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei medici veterinari, punto di riferimento importante e autorevole per chi ha un gatto, così come di associazioni per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela degli animali.

I proprietari di gatti domestici, inoltre, a partire dal 21 febbraio, potranno recarsi presso il centro di Raccolta di Coselli, il magazzino Ascit di Lammari e presso alcuni esercizi commerciali aderenti al progetto, che saranno resi noti nel corso dell’incontro pubblico, per il ritiro gratuito di una lettiera vegetale, grazie ad un accordo con l’associazione PLA dei produttori di lettiere compostabili e biodegradabili.

Per partecipare all’incontro è obbligatoria la prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo iniziative@comune.capannori. lu.it. Per informazioni Segreteria del Sindaco tel 0583 428211 .E’ richiesto il Green Pass.