I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti alle ore 12:20 nel comune di Barberino Val d Elsa sulla SS429 Via Pisana, per un incidente stradale avvenuto tra un’autovettura e un mezzo pesante (una betoniera).

I Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario durante le fasi del soccorso con l’intervento dell’elicottero Pegaso.

In arrivo l’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest.

Viabilità interrotta.