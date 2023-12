un incendio che ha coinvolto 3 box all’interno di un maneggio. – sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti questa notte in località Caduta a Staggia, nel comune di Poggibonsi, per un incendio che ha coinvolto 3 box all’interno di un maneggio.

All’arrivo del personale VF gli animali erano già stati evacuati, mentre 3 persone sono state prese in carico dai sanitari del 118 per leggera intossicazione da fumo.

Le cause dell’evento sono da accertare.