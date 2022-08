Un importante new entry nel settore giovanile del Basketball Club Lucca, l’arrivo di un nuovo coach

Un importante new entry nel settore giovanile del Basketball Club Lucca, l’arrivo di un nuovo coach andrà ad arricchire e dare maggiore sostanza al lavoro che la società ha imbastito e sta facendo con i suoi ragazzi, prestando maggiore attenzione ai giovanissimi esordienti e ai giovani atleti della U13 targate Bcl

Si chiama Pablo Meoni, nasce, cestisticamente parlando, a Prato, poi Firenze, Fucecchio, Pontedera, fino all’ultimo impegno con il Santo Stefano Campi, ha lavorato tantissimo con i piccoli, senza però disdegnare impegni fino alla serie C.

Una delle sue caratteristiche o per meglio dire, modalità di lavoro, consiste nell’accompagnare i ragazzi dalla U13 fino alle giovanili maggiori, Meoni è molto abile nel creare un percorso di crescita e formativo insieme agli altri coach, un esperienza che ha potuto maturare e mettere a punto negli anni passati a Fucecchio.

Il gancio, questa volta è stata l’amicizia con Chiarello, “ quando Massimo mi ha proposto questa cosa, ho accettato subito e senza remore, sono felicissimo di entrare a far parte del Basketball Club Lucca, una società che conoscevo, ma che ho sempre visto dall’esterno. Da pochi giorni ho conosciuto anche il Direttore Sportivo Vangelisti, una persona di cui in tanti mi avevano parlato benissimo e che non posso far altro che confermare questa cosa. Sono molto motivato e ringrazio davvero la società per avermi dato questa possibilità che per me significa anche una crescita professionale, e non vedo l’ora di iniziare”

Meoni prenderà possesso dei ragazzi verso la fine di agosto o i primi di settembre, quando inizieranno di nuovo gli allenamenti, oltre ad occuparsi della U13 e degli esordienti, sarà impegnato a fare da secondo a Nalin con la U19 Gold, anche questo un importante segno delle sue capacità e versatilità.

La società è felice di dare un caloroso benvenuto a Meoni, un coach che sicuramente porterà linfa nuova e tanto entusiasmo per aiutarci a far crescere e migliorare tutto il settore giovanile del Bcl