Un grande open day a cielo aperto: a Porcari arriva la Festa dello Sport

Domenica (17 settembre) i ragazzi potranno provare gratuitamente tutte le discipline sportive

Atletica leggera, tennis, pallavolo. Ma anche basket, danza, calcio, pattinaggio, tiro con l’arco, baseball, pugilato, karate. Sono solo alcune delle discipline sportive che per tutta la giornata di domenica (17 settembre), dal mattino fino alle 19, potranno essere provate agli stand allestiti nel centro di Porcari in occasione della Festa dello Sport.

Un evento a ingresso gratuito, organizzato dal Comune con la collaborazione organizzativa di Happy Porcari, rivolto alle famiglie – e in particolare ai bambini e alle bambine – per far conoscere le associazioni sportive che operano sul territorio e l’offerta qualificata di sport che potranno essere praticati a partire dall’autunno.

“Abbiamo voluto organizzare questa giornata nella prima domenica successiva alla ripresa della scuola – commenta Susy Rovai, consigliera comunale con delega allo sport – perché consapevoli dell’importanza che anche le discipline sportive rivestono nello sviluppo a tutto tondo dei più piccoli. Crescere nei valori di lealtà e di inclusione che lo sport veicola contribuisce a formare persone che sapranno vincere e perdere, aiutare gli altri e migliorare sempre sé stesse. Ringrazio Happy Porcari per l’impeccabile regia organizzativa e tutte le associazioni del territorio che saranno presenti in questo open day corale che permetterà ai nostri ragazzi di provare, in un solo giorno, tutti gli sport che vorranno e di trovare quello che saprà appassionarli di più. Ringrazio infine i volontari della Croce Verde, che saranno presenti per tutta la giornata e garantiranno sicurezza all’iniziativa con l’ambulanza e il servizio di protezione civile”.

La Festa dello Sport inizierà alle 9,30 con il colorato corteo delle diverse società sportive che da piazza degli Alpini raggiungerà piazza Felice Orsi sfilando per le vie principali di Porcari. Dalle 10 in poi sarà possibile provare tutti gli sport e accumulare, così, i tagliandi che parteciperanno alla grande estrazione prevista per le 18 sul palco allestito di fronte alla facciata del palazzo comunale. Una sorta di lotteria con numerosi premi messi a disposizione dalle attività del centro commerciale naturale di Porcari, per incentivare i ragazzi a mettersi in gioco, sperimentare nuove discipline e, soprattutto, divertirsi.

Sul palco si susseguiranno a rotazione, al mattino e in replica nel primo pomeriggio, le dimostrazioni dei diversi sport. Dalle 16 alle 18 le associazioni sportive e i ragazzi e le ragazze che si saranno cimentati con le discipline proposte potranno gareggiare in mini-tornei: i vincitori saranno premiati sul palco centrale alle 18,30. A tutti i partecipanti sarà dato in omaggio un piccolo e utile gadget. Per il pranzo saranno allestiti anche due punti food & beverage in piazza, a cura di due attività di ristorazione di Porcari.

“Sono certo che questa Festa dello Sport – commenta Giacomo Menchetti, presidente di Happy Porcari – rimarrà nella memoria di tutti i partecipanti. Abbiamo messo volentieri la nostra esperienza organizzativa, maturata con il Carnovale, al servizio di quest’evento che mette insieme tante realtà. Le ringrazio tutte, per aver dimostrato grande spirito di collaborazione e concreta volontà di offrire ai più piccoli una grande opportunità”.

La viabilità non subirà modifiche significative. Rimarranno interdette al traffico veicolare soltanto viale Marconi, via Pacini e via del Municipio. Su via Roma, invece, sarà possibile transitare regolarmente: la polizia municipale aiuterà pedoni e automobilisti a coordinarsi senza creare disagi.