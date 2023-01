Un grande concerto per celebrare l’amicizia tra Lucca e la Corea

Un grande concerto per celebrare l’amicizia tra Lucca e la Corea

Lucca Friends of Music: 40 musicisti coreani in concerto all’auditorium del Suffragio

grazie al gemellaggio internazionale di Jam Academy

Venerdì 20 gennaio ore 18 – ingresso libero

Un grande concerto celebra l’amicizia tra Lucca e la Corea nel nome della musica. Lucca Friens of Music è il concerto a ingresso libero che, venerdì 20 gennaio alle 18 all’auditorium del Suffragio di Lucca, vede sul palco 40 musicisti coreani per eseguire musica classica e tradizionale.

Ospiti della Jam Academy grazie al programma di intercambio internazionale che l’istituto ha stretto da tre anni con la FEM Art Company di Seul (Corea del Sud), i musicisti sono in città dove hanno conosciuto gli studenti Jam.

Il concerto di musica classica e tradizionale vedrà la VC Strings Orchestra di Pohang, il soprano SungHyun Cho di Seoul e il DMC Childrens Choir di Daejeon sul palco insieme a studenti della Jam Academy della Scuola Sinfonia e della Scuola Vivi e Danza di Lucca. Per la Jam Academy, l’evento vedrà la partecipazione attiva di studenti dei corsi Bachelor in Music Production e Music Performance, che avranno la possibilità di confrontarsi e di relazionarsi con musicisti e tecnici provenienti da altre realtà e da altri mercati musicali.

Ecco il programma: VC Strings Quintetto: Four Seasons of Buenos Aires, Winter – A.Piazzolla; VC Strings Orchestra: Hungarian Dance No5 – J.Brahms, Toreador (Carmen) – G.Bizet (Bar Bumsik WOO), Habanera (Carmen) – G Bizet (M.Sop Yewon LEE); Gruppo Vocale StereoTipi per Scuola Sinfonia: O Magnum Mysterium – Tomas Luis De Victoria, Capricciata e Contrappunto bestiale alla mente – Adriano Banchieri; Jam Academy music school: I put a spell on you – Screamin’ jay hawkins, I Won’t Let You Go – James Morrison, Unstoppable – Sia; Vivi e Danza dance school: Volare – Domenico Modugno, Sapore di Sale – Gino Paoli; Special Guest: Proiezione Video (Oggi sono io il protagonista – DMC Childrens Choir), Qui la voce sua soave – V. Bellini (Sop. SungHyun Cho) / Pf. Massimo Salotti; VC Strings Orchestra: Merry Go Round of Life – Hisaishi Joe, A Town With an Ocean View – Hisaishi Joe, The Nutcracker Suite – P.Tchaikovsky / Pf. Massimo Salotti (con i ballerini di VIVI e DANZA); Ensemble music: Hollo Arirang (Musica Tradizionale coreana) – Arr. Handoll / Pf. Massimo Salotti.

Jam Academy collabora costantemente con università, conservatori, associazioni e organizzazioni che hanno negli anni permesso uno scambio culturale e musicale con studenti provenienti da tutto il mondo. Lo spettacolo, anche grazie al Conservatorio luigi Boccherini che ha messo a disposizione l’auditorium del Suffragio, è a ingresso libero e aperto a tutti.

Info: 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it, www.itarte.org/lucca-friends-of-music-libretto-di-sala.